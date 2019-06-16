YKS TYT AYT tavan-taban puanları nasıl? İşte önlisans, lisans tavan-taban puanları...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) dün ve bugün yaklaşık yüzbinlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından YKS TYT AYT tavan-taban puanları araştırılmaya başlandı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. Tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.
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