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  • 16.06.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 18:54

YKS TYT AYT tavan-taban puanları nasıl? İşte önlisans, lisans tavan-taban puanları...

Dün ve bugün YKS'nin oturumlarına katılan öğrenciler, sınavın ardından merakla üniversite tercihleri için tavan-taban puanları araştırmaya başladı. ÖSYM YKS sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Yüzbinlerce öğrenci şimdi YKS TYT AYT tavan-taban puanlarını merak ediyor.

Geçen yıl YKS tavan-taban puanları nasıldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) dün ve bugün yaklaşık yüzbinlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından YKS TYT AYT tavan-taban puanları araştırılmaya başlandı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. Tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

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