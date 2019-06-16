YKS TYT AYT tavan-taban puanları nasıl? İşte önlisans, lisans tavan-taban puanları... Dün ve bugün YKS'nin oturumlarına katılan öğrenciler, sınavın ardından merakla üniversite tercihleri için tavan-taban puanları araştırmaya başladı. ÖSYM YKS sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Yüzbinlerce öğrenci şimdi YKS TYT AYT tavan-taban puanlarını merak ediyor.

Haberler Eğitim Haberleri YKS TYT AYT tavan-taban puanları nasıl? İşte önlisans, lisans tavan-taban puanları...