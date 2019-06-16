YKS'nin oturumlarına giren öğrenciler şimdi merakla soru ve cevapları araştırmaya başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. ÖSYM tarafından YKS oturumlarının soru ve cevapları erişime açıldı. İşte YKS'ye dair merak edilen detaylar...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

YKS'nin soru ve cevapları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

TYT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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YDT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ