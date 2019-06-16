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  • 16.06.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 21:40

TYT AYT ve cevapları açıklandı! soru ve cevap anahtarı erişime açıldı

YKS'nin üç oturumuna katılan öğrenciler şimdi sınavın soru ve cevaplarını merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. İşte TYT AYT YDT soru ve cevaplarıyla ilgili detaylar...

YKS soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı

YKS'nin oturumlarına giren öğrenciler şimdi merakla soru ve cevapları araştırmaya başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. ÖSYM tarafından YKS oturumlarının soru ve cevapları erişime açıldı. İşte YKS'ye dair merak edilen detaylar...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

YKS'nin soru ve cevapları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

TYT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YDT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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