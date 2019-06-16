YKS'nin oturumlarına giren öğrenciler şimdi merakla soru ve cevapları araştırmaya başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. Peki, YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte YKS'ye dair merak edilen detaylar...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

YKS'nin soru ve cevapları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. YKS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların soru ve cevapları, sınavların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde erişime açılıyor.