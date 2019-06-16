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  • 16.06.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 18:47

soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? TYT AYT açıklandı mı?

YKS'nin üç oturumuna katılan öğrenciler şimdi merakla sınavın soru ve cevaplarını merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, ne zaman açıklanacak? TYT AYT YDT soru ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar...

YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YKS'nin oturumlarına giren öğrenciler şimdi merakla soru ve cevapları araştırmaya başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. Peki, YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte YKS'ye dair merak edilen detaylar...

YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

YKS'nin soru ve cevapları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. YKS soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların soru ve cevapları, sınavların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde erişime açılıyor.

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