YKS üniversite sınavı müzik çalan ağaç sorusu cevabı nedir? YKS'ye damgasını vurdu! İşte öğrencilerin YKS yorumları. 2019 Yükseköğreitm Kurumları Sınavı bu yıl da 3 oturum şeklinde yapılacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10,15 'te yapıldı. TYT, 16 Haziran günü yapılacak AYT ve YDT sonrası YKS tamamlanacak. YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak. Bu arada TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz. Peki YKS sınavı nasıldı? TYT sınavı Türkçe ve matematik soruları zor muydu? İşte 15 Haziran YKS sınav yorumları!

İŞTE ÖĞRENCİLERİN YKS'DEKİ MÜZİK ÇALAN AĞAÇ SORUSU HAKKINDA ATTIĞI TWEETLER!

Ağaç neden müzik çalıyor sorusu yüzünden gelemedim kendime

Gerçekten o ağaç sorusu o kadar basit miydi #yks

Matematikteki ağaç sorusu herkesin matematikte 1 neti olsun diye sorulmuş çok net

Ağaç ve harddisk ne alaka ben bi şey anlamadım

ağaç nası müzik çalsın

O değilde müzik çalan ağaç mı olur o soruyu gördükten sonra toparlanamadım kafam gitti

Müzik çalan ağaç bulursanız haber verin alak bari

Ben mattaki ağaç sorusuna bakmadım abi bunun için ağlayabilirim işte

Matematikteki o ağaç bahçe sorusunda kendimden şüphelendim .O kadar basit olamaz diye 3 defa çözdüm

Ağaç neden müzik çalmak ister ya

Müzik çalan ağaç fikri beni bitirdi. #yks19

YKS SINAV YORUMLARI!

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.Sınava girenler sorulara zaman yetmediğini aktardı. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.Toplam 135 dakikalık sınavın ardından çıkan öğrenciler, okul önünde bekleyen ailelerine sınav ile ilgili bilgi verdi.

Merkez 100. Yıl İlk ve Ortaokulunda sınava giren öğrencilerden Yusuf Moiz, matematiğe zaman yetmediğini belirterek, "Sınav çok zordu. Türkçe çok kafa yordu matematiğe de Türkçe'den dolayı zaman yetmedi zaten. Baraj altı kaldık yani" dedi. Sınava girenlerden Sabit Bozoba ise "Genel anlamda normal geçti sınav. Türkçe biraz kafa karıştırdı. Matematik yine kafa yordu. Genel olarak iyi geçti inşallah istediğimiz yerlere gidebiliriz" şeklinde konuştu.

YKS'DE SORULAR UZUNDU

Merve Bakışlı: Sorular bence kolaydı. Ancak matematiğe süre yetmedi. Bir de iki şık arasında kaldım hep.

Kutay Erol: Sorular kolay ama uzundu. Yetiştirmekte zorlandım. Geometri soruları uzun geldi.

Tuana Çakır: En çok matematik ve coğrafyada zorlandım. Fende ise kimya soruları zordu. İçeri girerken kimlik kontrolü sırasında görevliler, "saçını mı kestin, kilo mu verdin" diye sordular. Sonra inceleyip içeri aldılar.

Güvenç Cinay: Türkçe'de paragraf, fende kimya soruları zordu. Geometriye çok çalıştığım için zor mu, kolay mı diye yorum yapamıyorum. Genel olarak ise Türkçe ve matematik zor geldi bana. Din kültürü sorularının da gereksiz biçimde zor olduğunu düşünüyorum.

Ali Asil: İlk kez girdim üniversite sınavına. Genel olarak iyi geçti ama felsefe zordu, matematik zaman aldı. Türkçe'de bir iki tane ilginç soru vadı. Fen ve sosyal de kolaydı. Geometri orta zorluktaydı. Bence belirleyici matematik olacak.

Matematik, Türkçe sorularının sayı eklenmiş haliydi

Farkettiğime göre zaten herkes süreden yakınıyor

Mehmet Yıldız: herkesin ortak düşüncesi zamandı.. şu zamanı çöz artık ösym

Muhammed: TYT'nin bu kadar dengesiz bir soru politikası uygulaması AYT'de izlenecek soru politikasını ortaya koyuyor.

Enes: Son yılların en kolay sınavıydı #tyt

Zeynep: Tyt'deki Türkçe sorularını hazırlayan heyete selamlar resmen sınava girmedikte roman okuduk

Çağla: Yani koca sene boyunca tyt mat konularına boşuna çalıştık bunu mu anlatmak istediniz

Sınavın sona ermesiyle sınav merkezlerinden çıkan adaylardan bazılarının gergin oldukları gözlendi. Sınavdan çıkan bir aday, "Matematiği zaten hiç yapamadım. Türkçe'yi fulledim diye düşünüyorum" derken, bir başka aday ise sınavın genel anlamda iyi olduğunu belirterek, "Türkçe biraz zordu. Elektrik mühendisliği istiyorum" şeklinde konuştu.



Çok heyecanlı bir şekilde sınava girdiğini belirten bir üniversite adayı, "Beklediğim kadar zor değildi aslında. Halkla ilişkiler istiyorum" dedi.



Sınavının iyi geçtiğini belirten bir aday da, "Bana göre sınav iyi geçti. Şimdi yarını dört gözle bekliyorum. İki tane sınava gireceğiz yine. Sosyal bilimlerden biraz zorlandım, matematik güzel geçti. Fazla zorlanmadım" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN YKS SINAV YORUMLARI!

Buraya YKS adaylarını çizelim ..Sorular nasildi bana türkçe cok kolay geldi

Bu sefer neden bu kadar kolay sordunuz ?

Gerçekten bu soru vardı dimi hayal değil bu kadar kolay olamaz kesin yanlış yaptım diyen kaç kişiyiz