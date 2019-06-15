Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 15.06.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 10:19

puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 ? ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı() Testi () Cumartesi günü saat 10.15’te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan (), 15.45’te ise Yabancı Dil Testi() uygulanacak. AYT’de adaylara 180 dakika, YDT’te ise 120 dakika süre tanınacak. Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ’nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Peki nasıl yapılır? 2019 ? ?


YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 YKS TYT baraj puanı kaç? YKS TYT kaç net kaç puan yapar? 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2 milyon 528 bin 110 üniversite adayı yarışacak. Sınava girecek adaylar internette sıklıkla YKS'den kaç net yapmak gerekiyor? YKS'de hangi testler yer alacak? sorularını aratıyor. İşte YKS ile ilgili son detaylar… YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 YKS TYT baraj puanı kaç? günün cevabı en çok merak edilen sorularından oldu. Bugün öğrenciler ve ailelerinde YKS Temel Yeterlilik Testi heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler şimdi YKS TYT puan hesaplamanın nasıl yapılacağını merak ediyor. Haberimizde sizler için puan hesaplamasının nasıl yapıldığını, TYT baraj puanlarının kaç olduğunu ayrıntılı olarak anlattık. İşte YKS TYT puan hesaplama hakkında merak edilenler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriYKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 YKS TYT baraj puanı kaç? YKS TYT kaç net kaç puan yapar?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri