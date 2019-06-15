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  • 15.06.2019 14:30
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 14:30

? ve soruları zor muydu? İşte YKS sınav yorumları!

Üniversite giriş sınavı olan YKS ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan milyonlarca üniversite adayı şimdi ve sorularının nasıl olduğunu zor olup olmadığını merak ediyor. 2019 Yükseköğreitm Kurumları Sınavı bu yıl da 3 oturum şeklinde yapılacak. 2019 Cumartesi günü saat 10,15 'te yapıldı. TYT, günü yapılacak ve sonrası YKS tamamlanacak. YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar Başkanlığı tarafından erişime açılacak. Bu arada TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz. Peki ? TYT sınavı Türkçe ve zor muydu? İşte !

YKS sınavı nasıldı? TYT sınavı Türkçe ve matematik soruları zor muydu? İşte 15 Haziran YKS sınav yorumları! Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi. Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te uygulanacak.

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HaberlerEğitim HaberleriYKS sınavı nasıldı? TYT sınavı Türkçe ve matematik soruları zor muydu? İşte 15 Haziran YKS sınav yorumları!
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