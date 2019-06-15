Üniversite giriş sınavı olan YKS ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan milyonlarca üniversite adayı şimdi TYT sınavı Türkçe ve matematik sorularının nasıl olduğunu zor olup olmadığını merak ediyor. 2019 Yükseköğreitm Kurumları Sınavı bu yıl da 3 oturum şeklinde yapılacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10,15 'te yapıldı. TYT, 16 Haziran günü yapılacak AYT ve YDT sonrası YKS tamamlanacak. YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak. Bu arada TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz. Peki YKS sınavı nasıldı? TYT sınavı Türkçe ve matematik soruları zor muydu? İşte 15 Haziran YKS sınav yorumları