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  • 15.06.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 10:04

başarı duası ! Üniversite sınavı okunacak

Milyonlarca öğrenci bugün üniversite sınavı olan 'de ter dökecek. Anne ve babaları ise onlara dualar ile destek verecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün gerçekleştirilecek. Duâ kelimesinde, “çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek” mânâları olup, daha çok, “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve niyaz” anla­mında kullanılır. Duâ, Allah’ın azameti ve ulviyeti karşısında kulun aczini itiraf et­mesi, muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah’ın lütuf ve yardımını taleb etmesidir. Haberimiz içerisinden YKS sınavına girmeden önce okunacak duaları ve sınav suresini bulabilirsiniz İşte YKS sınavı için ! YKS okunacak haberimizde

15 Haziran YKS sınavı için okunacak sınav duası! YKS üniversite sınavı Nihat Hatipoğlu okunacak dualar ve sureler. YKS için sınav duası sınava kısa bir süre kala öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversiteye giriş sınavı YKS, bugün 2.5 milyondan fazla gencin katılımıyla yapılacak. İki gün sürecek YSK'nın bugünkü TYT oturumunda 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, son 15 dakika kala sınav salonuna alınmayacak. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekirken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesi yanlarında olmayan adaylar binalara giremeyecek.

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