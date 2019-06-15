15 Haziran YKS sınavı için okunacak sınav duası! YKS üniversite sınavı Nihat Hatipoğlu okunacak dualar ve sureler. YKS için sınav duası sınava kısa bir süre kala öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversiteye giriş sınavı YKS, bugün 2.5 milyondan fazla gencin katılımıyla yapılacak. İki gün sürecek YSK'nın bugünkü TYT oturumunda 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, son 15 dakika kala sınav salonuna alınmayacak. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulması gerekirken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesi yanlarında olmayan adaylar binalara giremeyecek.