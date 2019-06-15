15 Haziran Cumartesi YKS TYT üniversite sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? YKS soru ve cevapları bugün mü açıklanacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak. YKS TYT sınavından büyük heyecan yaşayan öğrenciler şimdi verdiği cevapların doğru olup olmadığını merak ediyor. 2018 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde YKS yapılmış, soru ve cevaplar 1 Temmuz 2018'de akşam saatlerinde açıklanmıştı. ÖSYM'nin YKS TYT soruları cevapları açıklanma tarihi ile ilgili bir duyuru yapması bekleniyor. YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.