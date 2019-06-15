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  • 15.06.2019 13:08
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 13:11

15-16 Haziran sonuçları açıklaması! İşte YKS üniversite 2019 sınav sonuçlarının belli olacağı tarih

15-16 Haziran sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir merakla bekleniyor. YKS sınav sonuçları sınav biter bitmez araştırılmaya başlandı bile. Bu bağlamda ise sınav takvimi yayınlamıştı. 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek. Peki 2019 Yükseköğreitm Kurumları Sınavı bu yıl da 3 oturum şeklinde yapılacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10,15 'te yapılacak , 16 Haziran günü yapılacak ve YDT sonrası YKS tamamlanacak. YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak.

15-16 Haziran YKS sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması! İşte YKS üniversite 2019 sınav sonuçlarının belli olacağı tarih. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT tamamlandı. Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi. Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te uygulanacak. YKS sonuçları, 18 Temmuz'da açıklanacak.

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HaberlerEğitim Haberleri15-16 Haziran YKS sonuçları ÖSYM son dakika açıklaması! İşte YKS üniversite 2019 sınav sonuçlarının belli olacağı tarih
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