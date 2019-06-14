YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS'nin ilk oturumu olan TYT 15 Haziran'da saat 10.15'te, ikinci oturum AYT 16 Haziran'da saat 10.15'te, üçüncü oturum olan YDT ise 16 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak. YKS oturumlarına katılacak öğrenciler, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. ÖSYM ise yayınladığı kılavuzda öğrencilere, dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Peki, 2019 Üniversite sınavı için gerekli belgeler neler? YKS kalem silgi verilecek mi? İşte YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

ÜNİVERSİTE SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılacak öğrenciler heyecanla sonuçları bekleyecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde, 2019 YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sonuçlarına ulaşabilecekler.