Yeni nesil girişimcilik NUN Okulları'nda konuşuldu

Girişimciliği bir tutku olarak gören 15 okuldan 200 genç katılımcının ağırlandığı programda "bir iz bırakın" mesajı verildi. "İnsanlık İçin Girişim" panelinde Zemin İstanbul'dan Kübra Bayraktar, İTÜ Ginova'dan Şebnem Burnaz ve Albaraka Garaj'dan Yakup Sezer konuşmacı olarak yer aldılar. "Anadolu Mayası Girişim" paneline ise yaşadıkları coğrafyaya hayat veren isimler katıldı. Kooperatif kurarak köylülerine iş imkânını sağlayan Lavanta Kokulu Köy'den Huriye Tezcan, Türkiye'nin ilk kazevinin kurucusu Nuran Özyılmaz ve Prototek'ten Mehmet Mete Yılmaz konuşmalarıyla gençlere heyecan verdiler.



Zirve, NUN Okulları yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başladı. Girişimcilik ve inovasyon hakkında gençlerin kafalarındaki soru işaretlerine sunumuyla cevap veren Yılmaz, girişimcilik ekosistemi kavramına açıklık getirdi. Yılmaz, "Önemli olan fikrinizin ne olduğu değil insanlığın yararına nasıl şekillendirilebildiğidir. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında yüzbinlerce insanın hayatı sizin bir fikriniz ile değişebilir. Bunu sakın unutmayın." diye konuştu. Suya girmeden yüzme öğrenilemeyeceğini belirten Yılmaz öğrencilere, "hayata atılmaktan ve girişimcilikten çekinmeyin" tavsiyesinde bulundu.



Prof. Dr. Tamer Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşen ilk panelde konuşmacılar Kübra Bayraktar, Şebnem Burnaz ve Yakup Sezer kendi hayat hikâyelerinden bahsederek gençlere ilham verici konuşmalar yaptılar. Katılımcıların sorularıyla renklenen panelde, girişim dünyasına girmek için yapılması gerekenler paylaşıldı.





NUN Lisesi Müdürü Hikmet Konar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci panelde Nuran Özyılmaz, Huriye Tezcan ve Mehmet Mete Yılmaz Anadolu'nun farklı kesimlerinde girişim yapmanın ayrıcalıklarından ve zorluklarından bahsettiler. Girişimciliğe uzanan hayat hikâyelerinde zaman zaman yaşadıkları başarısızlıkları gençlerle paylaşan konuşmacılar, girişimcilik için olmazsa olmaz özelliklerden birinin vazgeçmemek olduğunun altını çizdiler. Mehmet Mete Yılmaz öğrencilere kişisel arayışın çok önemli olduğunu belirterek "manevi yolculuğunuzda da arayıştan vazgeçmeyin şahsi hayallerinizde de mutlaka bir arayışınız olsun" dedi.





Panellerin ardından verilen öğle arasında konuşmacılarla yakından tanışma fırsatı bulan katılımcılar zirvenin ikinci bölümü olan çalıştaylara katıldılar. İnteraktif şekilde gerçekleşen atölyelerde Şahin Çağlayan sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kavramlarına dikkat çekti. Çetin Emre Sadi'nin katılımı ile gerçekleştirilen finans atölyesinde finans ve teknoloji kelimelerinden oluşan fin-tech sektörü müşterilerinin finansal hizmet ihtiyaçlarını dijital ortamlar üzerinde çözen yöntemler üzerinde konuşuldu. Sağlık atölyesinde Yusuf Güleç üretkenlik ve dinamizm konularını masaya yatırdı. Berat İnci'nin katılımı ile gerçekleştirilen sosyal girişimcilik atölyesinde ise sosyal girişim kavramını anlamak, bilinirliğini arttırmak ve toplumsal sorunların çözülebilmesine katkı sağlamak hakkında konuşuldu.





NUN Okulları Girişimcilik Kulübünün başkanları Nida Memnune Totu ve Melike Ceyda Şenocak etkinliği kendilerinin düzenlediğini ve maksatlarının katılımcılarda bir iz bırakmak olduğunu belirttiler. Şenocak, "Girişimcilik bir yanıyla iletişim kabiliyetini bir yanıyla da kişinin kendine güvenini güçlendiren bir alan. Bizler bu zirveyle gönüllere dokunmayı hedefledik. Davet ettiğimiz konuşmacıların hayat hikâyelerinin katılımcılara örnek olmasını planladık. Gelecek yıllarda bu zirveyi geleneksel hale getirmeyi ve katılımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Umuyoruz ki bu zirveye katılanlar girişimcilik ruhunu alırlar ve topluma faydalı işler yaparlar." şeklinde konuştu.

Zirvede aynı zamanda dün, bugün ve gelecekte girişimcilik ile ilgili ilerlemeler gündeme taşındı. Fikir, proje ve ürün birlikteliğini sağlayarak hangi atılımların yapılacağının tartışıldığı Entre-Talk Girişimcilik Zirvesi 2019 katılımcılara yeni perspektifler ve bakış açıları kazandırarak sona erdi.