Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları, internet üzerinde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün bursluluk sınavı soru ve cevaplarını erişime açmıştı. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki, 2019 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? İOKBS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

2019 İOKBS SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Bursluluk sınavının soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linklere tıklayarak sınav soru ve cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

8. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayın

8. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayın

9, 10, 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayın

9, 10, 11. Sınıflar B Kitapçığı İçin Tıklayın

Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayın

Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayın

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

* İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

* Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

* Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

* Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

* Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

* Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

* Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.