2019 YKS TYT AYT konuları ne? YKS TYT AYT konu dağılımı nasıl olacak? Üniversite sınavı kaç dakika sürecek? Üniversite sınavı için sayılı günler kaldı. YKS TYT AYT sorularının nasıl olacağı merak ediliyor. 2019 YKS TYT AYT soruları konuları nedir? Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından merkezi sınavı üç oturum şeklinde yapacak. İlk oturum olan TYT 15 Haziran'da yapılacak. TYT'de; Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alacaktır. Pazar günü ise sınavın ikinci ve üçüncü oturumları gerçekleştirilecek. Haberimizin detaylarından Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) hakkında bilgilere ulaşabilir, merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
YKS SORULARI NASIL OLACAK?
Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin süresi 135 dakikadır.
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan "(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde uygulanıyor. Buna göre:
2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Sınav tarihi: 15 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019
2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019
2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
Sınav tarihi: 16 Haziran 2019
Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019
TYT TÜRKÇE KONULARI
1) Sözcük Anlamı
2) Söz Yorumu
3) Deyim ve Atasözü
4) Cümle Anlamı
5) Cümle Yorumu
6) Paragrafta Anlatım Tekniknleri
7) Paragrafta Konu-Ana Düşünce
8) Paragrafta Yapı
9) Paragrafta Yardımcı Düşünce
10) Ses Bilgisi
11) Yazım Kuralları
12) Noktalama İşaretleri
13) Sözcüğün Yapısı
14) Sözcük Türleri
15) Fiiller
16) Sözcük Grupları
17) Cümlenin Ögeleri
18) Cümle Türleri
19) Anlatım Bozukluğu
TYT MATEMATİK KONULARI
1- Sayılar
2- Sayı Basamakları
3- Bölme ve Bölünebilme
4- OBEB-OKEK
5- Rasyonel Sayılar
6- Basit Eşitsizlikler
7- Mutlak Değer
8- Üslü Sayılar
9- Köklü Sayılar
10- Çarpanlara Ayırma
11- Oran Orantı
12- Denklem Çözme
13- Problemler
14- Kümeler-Kartezyen Çarpım
15- Fonskiyonlar
16- Permütasyon
17- Kombinasyon
18- Binom
19- Olasılık
20- İstatistik
21- 2.Dereceden Denklemler
22- Karmaşık Sayılar
23- Polinomlar
TYT GEOMETRİ KONULARI
1- Doğruda ve Üçgende Açılar
2- Dik ve Özel Üçgenler
3- Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5- Üçgende Alanlar
6- Üçgende Açıortay Bağıntıları
7- Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8- Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10- Çokgenler
11- Dörtgenler
12- Yamuk
13- Paralelkenar
14- Eşkenar Dörtgen – Deltoid
15- Dikdörtgen
16- Çemberde Açılar
17- Çemberde Uzunluk
18- Daire
19- Prizmalar
20- Piramitler
21- Küre
22- Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
23- Doğrunun Analitiği
24- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
TYT FİZİK KONULARI
1- Fizik Bilimine Giriş
2- Madde ve Özellikleri
3- Hareket ve Kuvvet
4- Enerji
5- Isı ve Sıcaklık
6- Elektrostatik
7- Elektrik ve Manyetizma
8- Basınç ve Kaldırma Kuvveti
9- Dalgalar
10- Optik
TYT KİMYA KONULARI
1- Kimya Bilimi
2- Atom ve Periyodik Sistem
3- Modern Atom Teorisi
4- Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
5- Kimyasal Hesaplamalar
6- Asit, Baz ve Tuz
7- Maddenin Halleri
8- Gazlar
9- Karışımlar
10- Endüstride ve Canlılarda Enerji
11- Kimya Her Yerde
TYT BİYOLOJİ KONULARI
1- Biyoloji Bilimi
2- Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
3- Hücrenin Yapısı ve İşlevi
4- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
5- Üreme
6- İnsanda Üreme Sistemi
7- Kalıtım
8- Modern Genetik Uygulamaları
9- Ekosistem Ekolojisi
10- Dünyamız
11- Canlılarda Enerji Dönüşümü
12- Solunum
13- İnsan Fizyolojisi (Sistemler)
TYT TARİH KONULARI
1- Tarih Bilimi
2- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3- İlk Türk Devletleri
4- İslam Tarihi ve Uygarlığı
5- Türk-İslam Devletleri
6- Türkiye Tarihi
7- Beylikten Devlete (1300-1453)
8- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
9- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
10- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
11- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
12- 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
13- 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
14- Kurtuluş Savaşında Cepheler
15- Türk İnkılabı
16- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
17- Türk Dış Politikası
TYT COĞRAFYA KONULARI
DOĞAL SİSTEMLER
– Doğa ve İnsan
– Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
– Coğrafi Konum
– Harita Bilgisi
– İklim Bilgisi
– Yerin Şekillenmesi
– Doğanın Varlıkları
BEŞERİ SİSTEMLER
– Beşeri Yapı
– Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
– Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
– Geçim Tarzları
MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
– Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
– Türkiye İklimi ve Özellikleri
– Türkiye'nin Doğal Varlıkları
– Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç
KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
– Bölge Türleri ve Sınırları
– Konum ve Etkileşim
– Coğrafi Keşifler
ÇEVRE ve TOPLUM
– Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
– Doğal Afetler
TYT FELSEFE KONULARI
1- Felsefe'nin Konusu
2- Bilgi Felsefesi
3- Varlık Felsefesi
4- Ahlak Felsefesi
5- Sanat Felsefesi
6- Din Felsefesi
7- Siyaset Felsefesi
8- Bilim Felsefesi
TYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
1- Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
2- İnsan ve Din
3- İslam ve İbadetler
4- İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
5- Hz. Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
6- İslam ve Bilim, Estetik, Barış
7- Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
AYT KONULARI
AYT MATEMATİK KONULARI
1- Temel Kavramlar
2- Sayı Basamakları
3- Rasyonel Sayılar
4- Ondalıklı Sayılar
5- Basit Eşitsizlikler
6- Mutlak Değer
7- Üslü Sayılar
8- Köklü Sayılar
9- Çarpanlara Ayırma
10- Denklem Çözme
11- Oran-Orantı
12- Problemler
13- Kümeler
14- Fonksiyonlar
15- Permütasyon
16- Kombinasyon
17- Binom
18- Olasılık
19- İstatistik
20- 2. Dereceden Denklemler
21- Karmaşık Sayılar
22- Parabol
23- Polinomlar
24- Mantık
25- Eşitsizlikler
26- Logaritma
27- Diziler
28- Seriler
29- Limit ve Süreklilik
30- Türev
31- İntegral
AYT GEOMETRİ KONULARI
1- Doğruda ve Üçgende Açılar
2- Dik ve Özel Üçgenler
3- Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
4- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
5- Üçgende Alanlar
6- Üçgende Açıortay Bağıntıları
7- Üçgende Kenarortay Bağıntıları
8- Üçgende Eşlik ve Benzerlik
9- Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
10- Çokgenler
11- Dörtgenler
12- Yamuk
13- Paralelkenar
14- Eşkenar Dörtgen – Deltoid
15- Dikdörtgen
16- Çemberde Açılar
17- Çemberde Uzunluk
18- Daire
19- Prizmalar
20- Piramitler
21- Küre
22- Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
23- Doğrunun Analitiği
24- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
25- Dönüşümlerle Geometri
26- Trigonometri
27- Çemberin Analitiği
AYT FİZİK KONULARI
1- Fizik Bilimine Giriş
2- Madde ve Özellikleri
3- Hareket ve Kuvvet
4- Enerji
5- Isı ve Sıcaklık
6- Elektrostatik
7- Elektrik ve Manyetizma
8- Basınç ve Kaldırma Kuvveti
9- Dalgalar
10- Optik
11- Kuvvet ve Hareket
12- Çembersel Hareket
13- Basit Harmonik Hareket
14- Dalga Mekaniği
15- Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive
16- Modern Fizik
17- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
AYT KİMYA KONULARI
1- Kimya Bilimi
2- Atom ve Periyodik Sistem
3- Modern Atom Teorisi
4- Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
5- Kimyasal Hesaplamalar
6- Asit, Baz ve Tuz
7- Maddenin Halleri
8- Gazlar
9- Karışımlar
10- Sıvı Çözeltiler
11- Kimya ve Enerji
12- Tepkimelerde Hız ve Denge
13- Kimya ve Elektrik
14- Karbon Kimyasına Giriş
15- Organik Bileşikler
16- Endüstride ve Canlılarda Enerji
17- Kimya Her Yerde
18- Hayatımızdaki Kimya
AYT BİYOLOJİ KONULARI
1- Biyoloji Bilimi
2- Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
3- Hücrenin Yapısı ve İşlevi
4- Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
5- Üreme
6- İnsanda Üreme Sistemi
7- Kalıtım
8- Modern Genetik Uygulamaları
9- Ekosistem Ekolojisi
10- Dünyamız
11- Canlılarda Enerji Dönüşümü
12- Solunum
13- İnsan Fizyolojisi
14- Endokrin Sistemi
15- Duyu Organları
16- Destek ve Hareket Sistemi
17- Sindirim Sistemi
18- İnsanda Sinir Sistemi
19- Dolaşım Sistemi
20- Genden Proteine
21- Hayatın Başlangıcı ve Evrim
22- Bitkisel Dokular
23- Bitki Biyolojisi
24- Kominite ve Popülasyon Ekolojisi
AYT EDEBİYAT KONULARI
1- Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2- Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
3- Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
4- Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
5- Tarih İçinde Türk Edebiyatı
6- Destan Dönemi Türk Edebiyatı
7- İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
8- Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
9- Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
10- Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve 11- Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
12- Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
13- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
14- Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
15- Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
16- Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
AYT COĞRAFYA-1 KONULARI
1- Doğal Sistemler
2- Beşeri Sistemler
3- Mekansal Sentez Türkiye
4- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5- Çevre ve Toplum
6- Ekonomik Faaliyetler
AYT TARİH KONULARI
1- Tarih Bilimi
2- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3- İlk Türk Devletleri
4- İslam Tarihi ve Uygarlığı
5- Türk-İslam Devletleri
6- Türkiye Tarihi
7- Beylikten Devlete (1300-1453)
8- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
9- Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
10- Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
11- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
12- 1881'den 1919'a Mustafa Kemal
13- Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi
14- Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
15- Türk İnkılabı
16- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
17- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
18- Atatürk'ün Ölümü
19- Yüzyılın Başlarında Dünya
20- İkinci Dünya Savaşı
21- Soğuk Savaş Dönemi
22- Yumuşama Dönemi ve Sonrası
23- Küreselleşen Dünya
24- Türklerde Devlet Teşkilatı
25- Türklerde Toplum Yapısı
26- Türklerde Hukuk
27- Türklerde Ekonomi
28- Türklerde Eğitim
29- Türklerde Sanat
AYT COĞRAFYA-2 KONULARI
1- Doğal Sistemler
2- Beşeri Sistemler
3- Mekansal Sentez Türkiye
4- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5- Çevre ve Toplum
6- Ekonomik Faaliyetler
AYT FELSEFE GRUBU VE DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
1- Felsefe'nin Konusu
2- Bilgi Felsefesi
3- Varlık Felsefesi
4- Ahlak Felsefesi
5- Sanat Felsefesi
6- Din Felsefesi
7- Siyaset Felsefesi
8- Bilim Felsefesi
Mantık Konuları
– Mantığa Giriş
– Klasik Mantık
– Mantık ve Dil
– Sembolik Mantık
Psikoloji Konuları
– Psikoloji Bilimini Tanıyalım
– Psikolojinin Temel Süreçleri
– Öğrenme Bellek Düşünme
– Ruh Sağlığının Temelleri
Sosyoloji Konuları
– Sosyolojiye Giriş
– Birey ve Toplum
– Toplumsal Yapı
– Toplumsal Değişme ve Gelişme
– Toplum ve Kültür
– Toplumsal Kurumlar
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
– Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması ve Kavranması
– İnsan ve Din
– İslam ve İbadetler
– İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
– Muhammed'in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
– İslam ve Bilim, Estetik, Barış
– Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
– İslam Düşüncesinde Tasavvuf
– Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
– Hazreti Muhammed
– Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları
YDT KONULARI
YKS Yabancı Dil testinde toplam 80 soru sorulacak.
YDT YABANCI DİL KONULARI
1- Kelime Bilgisi
2- Dil Bilgisi
3- Cloze Test
4- Cümleyi Tamamlama
5- İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma
6- Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma
7- Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma
8- Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma
9- Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma
10- Diyalog Tamamlama
11- Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma
kalan karakter 1000
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