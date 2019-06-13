YKS sınavı ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl gerçekleştirilen üniversite sınavlarının 2019 yılı oturumları için geri sayım başladı. Başvuru yapan öğrenciler, sınava hazırlıklarını tamamladı ve sınav gününü beklemeye başladı. Sınava giriş yerlerinin belli olması ile birlikte sınavın detayları da araştırılmaya başlandı. Peki, üniversite sınavı ne zaman? 2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS'ye girerken dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte 2019 YKS sınavları ile ilgili tüm detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı takvimde yer alan bilgiye göre, 2019 YKS sınavları 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS oturumlarının gün ve saatleri şu şekilde olacak:

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019 10.15

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019 10.15

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 15.45