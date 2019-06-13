Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 13.06.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 11:13

Son dakika haberi: Başkanı Aygün, 'ye girecek aday sayısını açıkladı

Başkanı Prof. Dr. , hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak 'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını bildirdi. Aygün, "Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak." diye konuştu.

ÖSYM Başkanı, YKS'ye girecek aday sayısını açıkladı

Başkanı Prof. Dr. , "YKS için yaklaşık 5 milyon adet kitapçık basılmıştır. 420 şehirler arası nakil aracı kullanılacaktır. Sınavlarda toplam 692 bin 978 kişi görev alacak." dedi.

Aygün, "Sınav koordinatörlerimiz, il ve ilçelerde hazırlıklarını tamamladılar. Sınavın güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordineli çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriSon dakika haberi: ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'ye girecek aday sayısını açıkladı
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri