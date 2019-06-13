LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) sonuçları için öğrenciler heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. İstedikleri liseye geçiş yapabilmek için sonuçların ardından tercih yapacak olan öğrenciler, tercih döneminin ne zaman olacağı bilgisini araştırmaya başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.