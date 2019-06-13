LGS 2019 sınav sonucu açıklandı mı? MEB Liseye Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, LGS yerel yerleştirme nasıl yapılacak? LGS sınavının sonuçlarının 24 Haziran tarihinde açıklanacağı göz önünde bulundurulduğunda tercih döneminin de Temmuz ayının ilk bölümünde başlayacağı ön görülebilmektedir. 2019 Liselere Geçiş Sınavı Tercih Kılavuzu, sınavın açıklanması sonrasında paylaşılacaktır Bu kılavuzda nasıl tercih yapılacağı hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir. Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınavın sonuçlarının 24 Haziran tarihinde açıklanacağı göz önünde bulundurulduğunda tercih döneminin de Temmuz ayının ilk bölümünde başlayacağı ön görülebilmektedir. 2019 Liselere Geçiş Sınavı Tercih Kılavuzu, sınavın açıklanması sonrasında paylaşılacaktır Bu kılavuzda nasıl tercih yapılacağı hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir.

LGS SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

LİSELERDE EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

İşte yeni eğitim sisteminin ayrıntıları:

-Ders sayısı azalıyor.

-Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.

-12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

-Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

-Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

-Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

-Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

-12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

DEĞERLENDİRME NASIL OLUYOR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları tabloda verilmiştir.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

Sözel bölüm:

Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Sayısal bölüm:

Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4