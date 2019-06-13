LGS yüzdelik dilim hesaplama ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. LGS yüzdelik dilimi nasıl hesaplanır? 2019 yılında Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Yerleştirme için merkezi sınav 1 Haziran'da yapıldı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifade edilmiş halidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini yayınlıyor. Yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Peki 2019 LGS Ankara İstanbul okul yüzdelik dilimleri açıklandı mı? E-okul lise başarı sırası kontenjanları yüzdelik dilimleri LGS lise taban puanları haberimizde

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

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E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

2019 Lisere Geçiş Sistemi (LGS) soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden biraz önce öğrencilerin erişimine açıldı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 LGS sonuçlaır 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2019 LGS 1 Haziran'da gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları 24 Haziran'da açıklanacak. LGS tercihlerinin ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak "LGS tercih kılavuzu"nda yer alan kurallara göre yapılacak.

Tercihlerin hangi tarihte yapılacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her biralt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b.Her bir öğrencinin her bir alttestine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç.Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d.Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e.Her alttest için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f.Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dilve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerdenalınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g.Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.