AÖF sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler 25-26 Mayıs'ta bahar dönemi final sınavına katıldı. Araya giren bayram tatili nedeniyle sonuçlar ertelenmişti. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklama ile birlikte adayların heyecanlı bekleyişine son verdi. AÖF sınav sonuçları ilk olarak Anadolu Mobil'de ardından AÖF'ün resmi internet adresinde erişime açıldı. Peki, AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF final sınavı sonuçları Anadolu Mobil uygulaması ve AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar internet adresi üzerinden öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.