Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 13.06.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 11:13

SON DAKİKA! sonuçları açıklandı! 2019 Anadolu Üniversitesi sorgulama

final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi tarafından dün yapılan açıklamada, bayram tatili nedeniyle sonuçların bugün açıklanacağı duyurulmuş, adaylar merak içinde sonuçları beklemeye başlamıştı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, AÖF sonuçlarının ilk olarak Anadolu Mobil'de ardından AÖF'ün resmi internet adresinde açıklandığı bildirildi. Peki, sorgulama nasıl yapılır?

AÖF sonuçları açıklandı!

AÖF sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrenciler 25-26 Mayıs'ta bahar dönemi final sınavına katıldı. Araya giren bayram tatili nedeniyle sonuçlar ertelenmişti. Anadolu Üniversitesi yaptığı açıklama ile birlikte adayların heyecanlı bekleyişine son verdi. AÖF sınav sonuçları ilk olarak Anadolu Mobil'de ardından AÖF'ün resmi internet adresinde erişime açıldı. Peki, AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF final sınavı sonuçları Anadolu Mobil uygulaması ve AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar internet adresi üzerinden öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriSON DAKİKA! AÖF sonuçları açıklandı! 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları sorgulama
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri