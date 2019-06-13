Anadolu Üniversitesi final sonuçlarının ardından üç ders sınavı yapılacak. Peki üç ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu ne zaman? Yaz okulu başvuruları ne zaman alınacak? Çeşitli sebeplerden ötürü örgün bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler için eğitim fırsatı sağlayan AÖF her sene belirli zamanlarda sınavlar düzenliyor. Mayıs ayında sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçları öğrendiler. Sonuçların açıklanmasının ardından yeterli puanı alamayan adaylar üç ders sınavına girecekler. AÖF yönetmeliği geçtiğimiz aylarda değişti ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine de yaz okulu geldi. İsteyen öğrenciler , eğitim öğretim yılı içinde veremedikleri dersleri yaz okulunda verebilecek. Peki AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte AÖF 3 ders sınav yerleri!