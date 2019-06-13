2018-2019 eğitim ve öğretim yılının yarın 14 Haziran Cuma günü sona eriyor. Bu bağlamda bir çok öğrenci takdir ve teşekkür nasıl alınır merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni sisteme göre taktir belgesi ve teşekkür belgesi puanlarını açıklandı. E-Okul giriş sayfasına erişen öğrenciler karne notlarıyla taktir mi teşekkür mü aldığını çok kolay bir şekilde hesaplayabilir. Peki yarın karneler saat kaçta verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl çalışma takvimini yayınlıyor. Bu takvime göre okulların eğitime ara vereceği ve yeniden başlayacağı tarihler belli oluyor. Millî Eğitim Bakanlığı, gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Öğrenciler verimli geçen bir yılın ardından yaz tatiline girecekler. Her karne döneminde karnelerin saat kaçta verileceği ile ilgili resmi bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 14 Haziran Cuma günü verilecek.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin verileceği saat ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Her okul kendine göre bir saat belirliyor. Ancak genellikle öğrencilere sabah saatlerinde veya öğle saatinden biraz önce karneler dağıtılıyor.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE TATİL NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.

YENİ EĞİTİM TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

E-okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yılsonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

- Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

- Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

- Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS giriş için için e-okul.meb.gov.tr resmi internet sitesine girilmelidir. Sitede iki farklı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi ''e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' diğeri ise ''Veli Bilgilendirme Sistemi''dir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlayabilir. Böylelikle öğretmenler öğrenciye ait olan ders notları, sözlü notları, performans notları, proje notları vb. girişini yapabilir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

(https://takdir-tesekkur.hesaplama.net/)

Yukarıda verilen link bilgilendirme amaçlıdır.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Onur belgesi verilecek öğrencilerde, okul öğrenci disiplin ve ödül kuralı puanı aranmaz. Öğrencinin Türkçe'yi ne kadar düzgün konuşuyor olduğuna, bilimsel projeler ve sosyal etkinliklere katılıp katılmadığına, okul araç ve gereçlerini doğru şekilde kullanıp kullanmadığına bakılır. Bunlar dışında insan ilişkilerinde ne kadar örnek olduğu, görgü kurallarına uyup uymadığı, derslere düzenli girip girmediği de onu belgesi verilirken dikkat edilen esaslardır. Okul düzeni dışında öğretmenler kurulu tarafından da onur belgesi alabilmek için gerekli olan davranışlar belirlenir. Dönem sonunda gerekli değerlendirmeler yapılır ve başarılı görülen öğrencilere ödül belgeleri verilir. Onur belgeleri öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende öğrencilere verilir.