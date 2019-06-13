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  • 13.06.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 16:17

2019 - 20 bin ne zaman yapılacak?

2019 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? nedir? Bakanı Ziya Selçuk, "2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak" dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye genelinde öğretmen açığı ve atamalara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin öncelikle kalkınmada öncelikli illere atamasının yapıldığını, tüm yurtta öğretmensiz okul kalmamasının amaçlandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, soru önergesine verdiği cevapta, 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, "Yine kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin 4 yıl sözleşmeli +2 yıl kadrolu olarak aynı eğitim kurumunda görev yapması sağlanarak eğitimde sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Öğretmen sayısı, yapılan atamalara rağmen yetersiz olan eğitim kurumlarında eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre; ücretli öğretmen görevlendirilmeleri valiliklerce yapılmaktadır" dedi. Peki 2019 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son dakika ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları nedir?

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