Anadolu Üniversitesi 2019 yılı üç ders sınavı ve yaz okulu tarihleri açıklandı. İşte 2018-2019 eğitim öğretim yılı AÖF üç ders sınavı ile yaz okulu başvuru tarihleri. Üç ders sınavına girecek olan adaylar Açıköğretim Fakültesi, final sınavlarının sonuçları beklenirken öğrencilere üç ders sınavı duyurusu yaptı. Bu nedenle gözler sonuçların yanı sıra 3 ders sınavlarına da dikildi. AÖF 3 ders sınavı 2019 ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.. "Açık ve uzaktan eğitimde Türkiye'nin dünya markası Anadolu Üniversitesi, bir ilke daha imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor. Yaz okulu, öğrencilerimize öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor.