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  • 13.06.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 12:22

2019 üç ders sınavı ve - ? İşte !

final sonuçlarının ardından üç ders sınavı yapılacak. Peki üç ders sınavı ne zaman yapılacak? yaz okulu ne zaman? Yaz okulu başvuruları ne zaman alınacak? Çeşitli sebeplerden ötürü örgün bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler için eğitim fırsatı sağlayan AÖF her sene belirli zamanlarda sınavlar düzenliyor. Mayıs ayında sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçları öğrendiler. Sonuçların açıklanmasının ardından yeterli puanı alamayan adaylar üç ders sınavına girecekler. AÖF yönetmeliği geçtiğimiz aylarda değişti ve Anadolu Üniversitesi Fakültesine de yaz okulu geldi. İsteyen öğrenciler , eğitim öğretim yılı içinde veremedikleri dersleri yaz okulunda verebilecek. Peki ? İşte AÖF !

Anadolu Üniversitesi 2019 yılı üç ders sınavı ve yaz okulu tarihleri açıklandı. İşte 2018-2019 eğitim öğretim yılı AÖF üç ders sınavı ile yaz okulu başvuru tarihleri. Üç ders sınavına girecek olan adaylar Açıköğretim Fakültesi, final sınavlarının sonuçları beklenirken öğrencilere üç ders sınavı duyurusu yaptı. Bu nedenle gözler sonuçların yanı sıra 3 ders sınavlarına da dikildi. AÖF 3 ders sınavı 2019 ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.. "Açık ve uzaktan eğitimde Türkiye'nin dünya markası Anadolu Üniversitesi, bir ilke daha imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor. Yaz okulu, öğrencilerimize öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor.

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HaberlerEğitim Haberleri2019 AÖF üç ders sınavı ve yaz okulu kayıt tarihleri - AÖF 3 ders sınavı ne zaman? İşte 3 ders sınav yerleri!
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