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  • 12.06.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 16:27

başvuru ve sınav tarihi belli oldu! ÖSYM 2019 7. ?

ÖSYM'nin sınav takvimine aldığı, sınavının tarihi belli oldu. Toplamda yedinci kez gerçekleştirilecek olan YÖKDİL sınavının başvuruları için adaylar hazırlık içinde. Peki, 2019 başlayacak? yapılacak? İşte 2019 YÖKDİL sınavı ile ilgili tüm detaylar...

7. YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı artık ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde, YÖKDİL tarihi duyuruldu. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YÖKDİL SINAV TAKVİMİ

Başvuru: 13 - 23 Eylül 2019

Geç Başvuru: 2 Ekim 2019

Sınav: 3 Kasım 2019

Sonuç: 28 Kasım 2019

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