Takdir ve teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? Belge almak için kaç puan gerekir?

Okullar 14 Haziran Cuma gününden itibaren yaklaşık 3 ay boyunca eğitime verecek. Yaz tatili önce karne heyecanı yaşayan öğrenciler "takdir ve teşekkür hesaplama işlemi" hakkında araştırma yapıyor. Peki, takdir ve teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir? İşte öğrencilerin merakla araştırdığı o soruların yanıtı...

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,

50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,

0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir.