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  • 12.06.2019 15:41
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 15:41

PYBS ? 2019 Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı görüntüleme

Bursluluk sınavı soru ve cevapları geçtiğimiz gün yayınlandı. Soruları ve cevapları görüntüleyen öğrenciler ve velileri şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, sonuçların ne zaman açıklanacağı bildirildi. Peki, PYBS ? 2019 Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı görüntüleme nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Daha önce PYBS adıyla şimdilerde ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı 2 Haziran'da yapılmıştı. Sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyen öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağı bilgisini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile birlikte merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Peki, PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı görüntüleme nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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