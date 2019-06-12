DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. 26 Nisan - 8 Mayıs'ta başvurularını yapan öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav tarihini merak eden öğrenciler bir yandan da sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladı. Peki, DGS sınavı ne zaman? 2019 DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS sınav giriş yerleri için meraklı bekleyiş devam ediyor. Ancak sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM, sınav giriş belgelerini sınav tarihlerinden 1-2 hafta önce yayınlıyor. Buna göre, DGS giriş belgelerinin 17-21 Haziran tarihleri arasında yayınlanması düşünülüyor. Tarihler tahminidir, ÖSYM tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.