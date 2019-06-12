Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 13.06.2019 01:19
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 01:19

Karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek? kaç gün sürecek?

Okullar 14 Haziran Cuma günü eğitime yaklaşık 3 ay boyunca ara verecek. Şimdi milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. Öğrenciler merakla "Karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Yaz tatili kaç gün sürecek?

Şimdi milyonlarca öğrenciyi 2018-2019 eğitim öğretim döneminin karne heyecanı sardı. Cuma günü milyonlarca öğrenci karne alacak ve okullar yaklaşık 3 ay boyunca eğitime ara verecek. Yaz tatili önce karneleri merakla bekleyen öğrenciler "Karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek?" sorusuna yanıt bekliyor. Aynı zamanda yaz tatilinin kaç gün süreceği merak konusu.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin verileceği saatler okuldan okula değişiklik gösterebiliyor; ancak karnelerin en geç öğle 12.00'ye kadar öğrencilerin verilmesi öngörülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriKarneler ne zaman ve saat kaçta verilecek? Yaz tatili kaç gün sürecek?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri