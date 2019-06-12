Şimdi milyonlarca öğrenciyi 2018-2019 eğitim öğretim döneminin karne heyecanı sardı. Cuma günü milyonlarca öğrenci karne alacak ve okullar yaklaşık 3 ay boyunca eğitime ara verecek. Yaz tatili önce karneleri merakla bekleyen öğrenciler "Karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek?" sorusuna yanıt bekliyor. Aynı zamanda yaz tatilinin kaç gün süreceği merak konusu.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin verileceği saatler okuldan okula değişiklik gösterebiliyor; ancak karnelerin en geç öğle 12.00'ye kadar öğrencilerin verilmesi öngörülüyor.