AÖF sonuçları açıklanıyor! Açıköğretim final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi

AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrencilerden mezun olacak ya da mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışanlar, katıldıkları sınavın sonuçlarını araştırıyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz, resmi tatil nedeniyle uzayan notlarınızın yayınlanması sürecinde gösterdiğiniz sabır için Açıköğretim Sistemi ailesi olarak siz kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz. Yarın itibarıyla notlarınızın yayınlanması mümkün olacaktır." denildi.

Buna göre, AÖF final sınavı sonuçlarının 13 Haziran'da erişime açılması bekleniyor.