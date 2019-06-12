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  • 12.06.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 15:52

final sonuçları bugün açıklandı mı? : son dakika açıklaması

: sınav sonuçları son dakika rektörden açıklama. ? Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları bugün aranan konular arasında üst sıralarda yerini aldı. son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavına giren öğrenciler sabırsızlıkla sonuçları bekliyorlar. Kurum tarafından sonuç açıklanma tarihi ile ilgili yapılan bir açıklamanın olup olmadığı yakından takip ediliyor.

anadolu.edu.tr: 25-26 Mayıs AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. AÖF final sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde final sınavlarına giren öğrenciler kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden öğrenciler heyecanla açıklamayı beklediklerini belirten yorumlar yapıyorlar. Daha önce yapılan sınavların sonuçları 10-12 gün içerisinde açıklanıyordu. Ancak bu sefer araya bayram tatilinin girmesi ile beraber ne zaman açıklamanın yapılacağı merak konusu haline geldi. Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Şafak Çomaklı konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Peki 25-26 Mayıs AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?

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