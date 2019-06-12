anadolu.edu.tr: 25-26 Mayıs AÖF sınav sonuçları son dakika rektörden açıklama. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları bugün aranan konular arasında üst sıralarda yerini aldı. AÖF sınav sonuçları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavına giren öğrenciler sabırsızlıkla sonuçları bekliyorlar. Kurum tarafından sonuç açıklanma tarihi ile ilgili yapılan bir açıklamanın olup olmadığı yakından takip ediliyor. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden öğrenciler heyecanla açıklamayı beklediklerini belirten yorumlar yapıyorlar. Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Şafak Çomaklı konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Detaylar haberimizde sizlerle. Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.