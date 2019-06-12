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  • 12.06.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 11:44

: sınav sonuçları son dakika açıklaması - AÖF final sonuçları bugün açıklandı mı?

: sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. AÖF final sonuçları açıklandı mı? 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde final sınavlarına giren öğrenciler kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden öğrenciler heyecanla açıklamayı beklediklerini belirten yorumlar yapıyorlar. Daha önce yapılan sınavların sonuçları 10-12 gün içerisinde açıklanıyordu. Ancak bu sefer araya bayram tatilinin girmesi ile beraber ne zaman açıklamanın yapılacağı merak konusu haline geldi. Prof. Dr. Şafak Çomaklı konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Peki 25-26 Mayıs ?

anadolu.edu.tr: 25-26 Mayıs AÖF sınav sonuçları son dakika rektörden açıklama. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları bugün aranan konular arasında üst sıralarda yerini aldı. AÖF sınav sonuçları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavına giren öğrenciler sabırsızlıkla sonuçları bekliyorlar. Kurum tarafından sonuç açıklanma tarihi ile ilgili yapılan bir açıklamanın olup olmadığı yakından takip ediliyor. Öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden öğrenciler heyecanla açıklamayı beklediklerini belirten yorumlar yapıyorlar. Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Şafak Çomaklı konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Detaylar haberimizde sizlerle. Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

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HaberlerEğitim Haberlerianadolu.edu.tr: 25-26 Mayıs AÖF sınav sonuçları son dakika açıklaması - AÖF final sonuçları bugün açıklandı mı?
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