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  • 11.06.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 10:31

YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2019 ?

Yüzbinlerce öğrenci üniversite sınavına hazırlanıyor. ÖSYM tarafından YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde sınav giriş yerlerinini belli olması ile birlikte sınava heyecan daha da arttı. Peki, YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2019 ?

YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını tamamlayan üniversite adayları, sınavın ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2019 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YKS TYT AYT SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

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