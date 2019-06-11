LGS sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı (LGS) 1 Haziran'da uygulanmıştı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüzbinlerce öğrenci sınava sonuçlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.