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  • 11.06.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 11:37

E okul'a not girişi ne zaman kapanıyor? ve karne bilgisi sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, son günlerde en çok ziyaret edilen sayfalar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 14 Haziran'da karnelerini alacak ve yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak. Karne tatili öncesinde not bilgilerini görüntülemek isteyen öğrenciler ve velileri e-Okul sayfasına giriş yapıyor. Peki, e-Okul'a not girişi ne zaman kapanıyor? ve karne bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

E okul'a not girişi ne zaman kapanıyor?

e-Okul giriş nasıl yapılır? 14 Haziran'da alınacak karneler öncesinde öğrenciler ve velileri not bilgilerini görüntülemek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya aldığı e-Okul sistemi ile öğrenciye ait birçok bilgiler görüntülenebilmektedir. Bunlardan biri de karne bilgileri. Sınavların tamamlanmasının ardından öğretmenler tarafından sonuçlar sisteme girilmektedir. Peki, e-Okul'a not girişi ne zaman kapanıyor? E Okul takdir teşekkür hesaplama ve karne bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Son günlerde 'e-Okul ne zaman kapanacak' gibi sorular gündemde yer almaya başladı.

Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin sıklıkla takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada iki giriş paneli bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gelmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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