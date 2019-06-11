e-Okul giriş nasıl yapılır? 14 Haziran'da alınacak karneler öncesinde öğrenciler ve velileri not bilgilerini görüntülemek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya aldığı e-Okul sistemi ile öğrenciye ait birçok bilgiler görüntülenebilmektedir. Bunlardan biri de karne bilgileri. Sınavların tamamlanmasının ardından öğretmenler tarafından sonuçlar sisteme girilmektedir. Peki, e-Okul'a not girişi ne zaman kapanıyor? E Okul takdir teşekkür hesaplama ve karne bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Son günlerde 'e-Okul ne zaman kapanacak' gibi sorular gündemde yer almaya başladı.
Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin sıklıkla takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada iki giriş paneli bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gelmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.
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