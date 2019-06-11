2019 PYBS 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları 2019 PYBS taban puanları meb.gov.tr'de. Bursluluk sınavı sorularının nasıl olacağı merak ediliyor. PYBS bursluluk sınavı soruları araştırılıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alındı. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yaptılar. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. İOKBS 2019 yılında 2 Haziran'da yapıldı. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Haberimiz içerisinden bursluluk sınavı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

2018 PYBS - İOKBS TABAN TAVAN PUANLARI