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  • 10.06.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 20:54

'den 2019-'ye gireceklere videolu hatırlatma

'den 'ye girecek öğrencilere videolu hatırlatma geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. hesabından, 2019-YKS'ye girecek adayların dikkat etmesi gereken kurallara ilişkin video paylaştı. Adayların 'da uygulanacak YKS'ye girebilmek için fotoğraflı kimlik ile sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları ve bir saat önce sınav merkezinde hazır olmaları gerektiği vurgulandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. , bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () katılacak adayların dikkat etmeleri gereken kurallara ilişkin, hesabından video paylaştı.

ÖSYM Başkanı Aygün Twitter hesabında, 'da yapılacak 2019-YKS'ye girecek adaylara yönelik hazırlanan ve adayların sınava ilişkin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlatan videoya yer verdi.

KİMLİK VE SINAV SAATİ UYARISI

Videoda, sınava gelirken öğrencilerin, ilgili oturuma ait sınava giriş ve fotoğraf bulunan geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve sınav saatinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

Videoda ayrıca nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adaylar nüfus müdürlüklerine başvurmaları konusunda uyarılıyor.

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