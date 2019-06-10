Okullar ne zaman tatil olacak? Milyonlarca öğrenci karnelerini alacak olmanın heyecanı içinde. Bir üst sınıfa geçecek ya da mezun olacak olan öğrenciler, büyük bir merak içinde karnelerin dağıtılacağı günü beklemeye başladı. Ramazan Bayramı tatilinin ardından bugün sınıflarına dönen öğrenciler, internet üzerinden okulların hangi tarihte kapanacağını araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman tatil olacak? 2019 karneler ne zaman alınacak? 2019 yaz tatili ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018-2019 takvimine göre, okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.