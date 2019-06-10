Lise, ilkokul, ortaokul karne görüşleri: 2019 öğretmen karne görüşleri başarı durumlarına göre 2. dönem karne görüşleri. MEB Personel - 2018-2019 Eğitim öğretim yılının 2. döneminin sonuna yaklaştığımız bugünlerde özellikle ilkokul öğretmenlerinin tercih ettiği karne kanaat notu açıklamasına yapılan esprili bir o kadarda uyarı amaçlı notlar gündeme geldi. Öğretmenlerin verdiği ders notları kadar öğrencileri ile yakınlığının göstergesi olan kanaat notu açıklamaları öğretmen öğrenci ilişkilerinde önemli rol alır. Öğrenciler 14 Haziran'da karnelerini alacaklar. Öğretmenler karne bilgilerini e-okul sistemine giriyorlar. Karne bilgileri kısmında öğretmen görüşü de yer alıyor. Haberimiz içerisinden başarılı, başarısız öğrenci karne görüşlerine ulaşabilir, e-okul sistemi üzerinden girişini gerçekleştirebilirsiniz.