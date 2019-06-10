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  • 10.06.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 10:48

sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2019 ? son 9 yıl

sınavı için geri sayım başladı. Ön lisans eğitiminden mezun olan öğrencilerin lisans eğitimine geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na sayılı günler kala, başvuru yapan öğrenciler sınava nerede katılacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, yayınlandı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu? 2019 ? İşte son 9 yıl ...

DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

DGS sınav yerleri için bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvuru yapan öğrenciler DGS çıkmış sorular ile sınava hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini görüntülemek istiyor. Peki, 2019 DGS sınavı ne zaman? DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, DGS sınavı 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

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