Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı 2019 İOKBS sınavının soruları ve cevapları yayınlandı mı? Öğrenciler soru ve cevaplar ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte merak edilen o soruların yanıtı...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.