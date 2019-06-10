Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AÖF sonuçlarını merak ediyorlar. AÖF sonuçları açıklandı mı? araması öğrenciler tarafından aratılıyor. 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi sınavları AÖF sonuçları bu sene ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yılın AÖF sonuçları, sınavdan tam 11 gün sonra yayınlanmıştı. Bu seneki sınav tarihini ve 9 günlük bayram tatilini göz önünde bulundurduğumuzda AÖF sonuçlarının 11 Haziran Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. 24 Haziran'da yaz okulu kayıtlarının açılması sebebi ile önümüzdeki hafta AÖF sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. Peki 25-26 Mayıs AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı ne zaman açıklanır? İşte detaylar