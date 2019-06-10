2019 PYBS soruları cevap anahtarı açıklandı mı? PYBS kaç puanla kazanılır? İOKBS bursluluk sınavı puan hesaplama. 2019 PYBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ile ilgili MEB son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. PYBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı araştırılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2019 yılında 2 Haziran tarihinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Sınava giren öğrenciler heyecanla kaç puan alacaklarını beklemeye başladılar. Öğrenciler, sonuç açıklanma tarihinden önce puanlarını hesaplıyorlar.