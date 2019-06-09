AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı 25-26 Mayıs'ta uygulanmıştı. Mezun olacak ya da mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler, katıldıkları sınavın sonuçlarına kilitlendi. Gözler, Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte 2019 AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Örgün öğrenimin yanı sıra Türkiye'de ilk kez açıköğretim sistemine başlayan Anadolu Üniversitesi, 2019 yılı final sınavını 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirdi. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Bilindiği üzere AÖF sınavlarının sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 ila 20 gün içerisinde açıklanıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle 3-7 Haziran tarihleri arasında tüm resmi kurumlar kapalıydı. Resmi tatilin ardından kurumlar 10 Haziran tarihinde mesaiye devam edecekler. Buna göre, 25-26 Mayıs'ta uygulanan AÖF final sınavı sonuçlarının 10-15 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.