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  • 09.06.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 14:18

? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? (ÖSYM AİS)

2019 üniversite sınavı için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş içinde. YKS adıyla gerçekleştirilecek üniversite sınavına giriş yerleri belli olmuş sınav giriş belgeleri erişime açılmıştı. Peki, ? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

2019 üniversite sınavı ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavına katılacak olan öğrenciler son hazırlıklarını yapıyorlar. ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün sınav giriş belgeleri erişime açılmıştı. Öğrenciler sınav giriş belgeleri ile birlikte sınava katılabilecekler. Peki, 2019 üniversite sınavı ne zaman? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

2019 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

YKS TYT AYT sınavlarının giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini çıktı alabilecek.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

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