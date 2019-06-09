LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı'nın sonuçları için geri sayım başladı. 1 Haziran'da uygulanan sınavın ardından gözler MEB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Liseye geçiş yapabilmek için yapılan LGS'nin sonuç tarihi belli oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 LGS sonuç tarihi...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 LGS sonuçlaır 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.