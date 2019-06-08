25-26 Mayıs AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı ne zaman açıklanır? AÖF sonuçları belli oldu mu? AÖF sınavına giren öğrenciler AÖF sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyorlar. Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları bugün aranan konular arasında üst sıralarda yerini aldı. Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş olan ve uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu Üniversitesinin bir fakültesidir. Öğrenciler okula gelmeden, uzaktan aldıkları dersler ile eğitim hayatlarını sürdürürler. 2019 AÖF Bahar dönemi final sınav sonuçları da bu bağlamda araştırılıyor. Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.