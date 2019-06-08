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  • 08.06.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 16:26

sınav sonuçları açıklandı mı? final sınavı ne zaman açıklanır?

’nde okuyan öğrenciler sonuçlarını merak ediyorlar. AÖF sonuçları açıklandı mı? araması öğrenciler tarafından aratılıyor. tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi sınavları AÖF sonuçları bu sene ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yılın AÖF sonuçları, sınavdan tam 11 gün sonra yayınlanmıştı. Bu seneki sınav tarihini ve 9 günlük bayram tatilini göz önünde bulundurduğumuzda AÖF sonuçlarının 11 Haziran Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. 24 Haziran’da yaz okulu kayıtlarının açılması sebebi ile önümüzdeki hafta AÖF sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. Peki 25-26 Mayıs açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi final sınavı ne zaman açıklanır? İşte detaylar

25-26 Mayıs AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı ne zaman açıklanır? AÖF sonuçları belli oldu mu? AÖF sınavına giren öğrenciler AÖF sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyorlar. Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları bugün aranan konular arasında üst sıralarda yerini aldı. Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş olan ve uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu Üniversitesinin bir fakültesidir. Öğrenciler okula gelmeden, uzaktan aldıkları dersler ile eğitim hayatlarını sürdürürler. 2019 AÖF Bahar dönemi final sınav sonuçları da bu bağlamda araştırılıyor. Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

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