LGS geçtiğimiz hafta binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler gözlerini sınav sonucunun açıklanacağı tarihe çevirdi. Birçok öğrenci LGS hakkında internette çeşitli sorgulamalar yapıyor. Peki, 2019 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna ve puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak.