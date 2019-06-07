2019 Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi açıkladı!

İOKBS sınavına giren öğrenciler şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Peki, Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o sorunun cevabı...

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.