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  • 07.06.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 23:41

2019 Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi açıkladı!

Gözler geçen hafta gerçekleştirilen İOKBS sınavının sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrenci ve veli "Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte İOKBS bursluluk sınavına ilişkin detaylar...

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sınavına giren öğrenciler şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Peki, Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o sorunun cevabı...

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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