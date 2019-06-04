Geçen hafta binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavının ardından şimdi öğrenciler LGS sonuçlarını beklemeye başladı. Birçok öğrenci LGS hakkında internette çeşitli sorgulamalar yapıyor. Ayrıca LGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki, 2019 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna ve puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak.