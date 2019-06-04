Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 04.06.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 19:28

ne zaman açıklanacak? soru ve cevapları yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta sonu iki oturum şeklinde gerçekleştirilen LGS'ye katılan binlerce öğrenci şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ne zaman açıklanacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında. Peki, ? İşte LGS soru ve cevapları ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçen hafta binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavının ardından şimdi öğrenciler LGS sonuçlarını beklemeye başladı. Birçok öğrenci LGS hakkında internette çeşitli sorgulamalar yapıyor. Ayrıca LGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki, 2019 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna ve puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriLGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS soru ve cevapları yayınlandı!
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri